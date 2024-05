Rubini | Milano - Salvini presenta il piano per salvare i cantieri bloccati dalla Procura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Tra sequestri e indagini, nella sola città dici sono 150 pratiche edilizie sotto la lente d'ingrandimento della. Un bel problema per le società di costruzioni, ma anche per il sindaco Beppe Sala. Questa situazione non riguarda solo il capoluogo lombardo, ma si estende a macchia d'olio per tutta Italia. Il focus della politica, però, è tutto lì, nelle controversie tra operatori immobiliari ediche ha portato anche all'apertura di indagini. Il motivo è abbastanza intuitivo: nessuna città italiana comeè stata in grado- e lo è ancora - di attrarre ingenti capitali da fondi stranieri. Una “guerra” deirischierebbe di mettere a rischio il “Modello” che da Expo 2015 in avanti ha fatto scuola in mezzo mondo. Ecco perché ...