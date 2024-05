Il disordine della politica italiana e lo stridere ora più fastidioso che mai

(Di sabato 18 maggio 2024) Il secolo in corso sarà considerato, probabilmente a ragione, quello che sta accumulando, se continua a procedere come ha fatto fino a oggi, il numero più alto di eventi eccezionali di quelli già accaduti dall’iniziostoria. Si dovrà procedere per tentativi per la verificavalidità dell’affermazione appena riportata. Tanto perché esistono evidenti limiti oggettivi che la stessa presenta. Intanto, per evitare che si raffreddino gli effetti procurati sull’ umanità dagli stessi, si può tentare di iniziare a elaborare le indicazioni disponibili, salva la riserva di rivedere il risultato, se nel tempo dovessero venir fuori elementi nuovi. Avvicinando così l’attenzione a pochi ma significativi fatti che stanno accadendo in queste ore e a altri giá realizzatisi da poco, possono essere tratte le prime conclusioni, purtroppo amare. Una è che, per ...

