Traffico Roma del 18-05-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 18 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàrallentato in via Cassia tra la storta e via Trionfale code sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale mentre in centro è da segnalare un incidente con rallentamenti in via Emanuele Filiberto è proprio in centro questo pomeriggio sfilerà un corteo da Piazzale Ostiense a Piazza Bocca della Verità per manifestare contro l’omofobia il corteo partirà alle 15 saranno deviate anche 18 linee del trasporto pubblico cantieri invece sulla rete ferroviaria aoggi Stop dei treni tra le stazioni di Tiburtina a Ostiense per lavori nella stazione Tuscolana i passeggeri della linea fl1 OrteFiumicino possono utilizzare la metro B con lo stesso biglietto Trenitalia tra Tiburtina e Ostiense In collaborazione con Luce Verde ...