La storia di Eric - ex funzionario dell’intelligence cinese fuggito in Australia

(Di sabato 18 maggio 2024)ha lasciato la Cina un anno fa e ha bussato alla porta di Asio, l’agenzia di controspionaggiona, per raccontare la sua. Ladi un uomo di 39 anni, che ha passato gli ultimi 15 in una famigerata unità del ministerodella Pubblica sicurezza, il cosiddetto Ufficio per la protezione della sicurezza politico o Primo ufficio. Si tratta di una struttura di stampo sovietico che rappresenta uno degli strumenti con cui il partito-stato rapisce e zittisce i critici, in particolare quelli del leader Xi Jinping. E lo fa in tutto il mondo. Sono centinaia di documenti forniti daa “Four Corners”, programma dell’emittente pubblicana Abc, a dimostrarlo, i suoi incarichi e obiettivi in diversi Paesi oltre alla Cina, tra cui India, ...