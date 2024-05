La scarcerazione Usa e il rientro in Italia | cosa succede ora a Chico Forti

(Di sabato 18 maggio 2024) Con ilinsarà sotto giurisdizionena e questo gli permetterà col tempo di accedere ad alcuni bnefit come i permessi premio e, in futuro, anche la libertà

(Adnkronos) – Chico Forti , il 65enne trentino detenuto per 24 anni in un penitenziario della Florida, rientrerà oggi in Italia. Lo riporta Il Tempo, precisando che Forti è atteso già per questa mattina all'aeroporto militare di Pratica di Mare. ...

