Formia 80° della Liberazione - intitolazione di Piazza Aereonautica militare – Maresciallo Gennaro Rainone

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di sabato 18 maggio 2024)– Si è tenuta ieri mattina in via Olivastro Spaventola, a, l’, a cura di AAA Aviatori d’Italia sezione sud pontino,“Aeronautica, Medaglia d’Argento e di Bronzo al Valor”, che l’amministrazione comunale diha organizzato nell’ambito degli eventi per l’80° anniversarioL'articolo Temporeale Quotidiano.