Beach volley - quattro coppie azzurre già nei quarti del Future di Cervia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Sono giàlequalificate per idi finale deldi. Due in campo maschile, i campioni d’Italia Benzi/Bonifazi e Viscovich/Dal Corso e due in campo femminile, R. Orsi Toth/Bianchi e Bianchin/Scampoli. Tutte le altresi giocheranno questa mattina l’accesso agli ottavi di finale, in programma oggi così come i. In campo maschile doppio successo per i campioni italiani Benzi/Bonifazi che hanno sconfitto prima, non senza qualche difficoltà, i tedeschi Held/Nissen 2-0 (26-24, 21-18) e poi nella finale del girone che valeva l’accesso aihanno battuto molto più agevolmente 2-0 (21-18, 21-12) gli indonesiani Buytrago/Varga. Stesso andamento per Dal ...