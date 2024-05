Sole quasi ovunque - ma tornerà il maltempo | previsioni meteo oggi

Tempo di lettura: 3 minutiDepositati entro le 12 di oggi liste e candidati che l’8 e il 9 giugno si sfideranno in 42 comuni della provincia di Avellino, a partire dal capoluogo irpino, per eleggere i nuovi Sindaci e i nuovi consigli comunali. Sono ...

Pil Italia, economia in crescita ma a velocità diverse: i dati - Pil Italia, economia in crescita ma a velocità diverse: i dati - La congiuntura flash di maggio del Centro Studi Confindustria: turismo record ma male industria, lavoro aumenta ancora ma salgono anche le ore autorizzate di Cassa Integrazione ...

Meteo Italia, più sole quasi ovunque: caldo in Sicilia e da lunedì 20 temperature ulteriormente in aumento - Meteo Italia, più sole quasi ovunque: caldo in Sicilia e da lunedì 20 temperature ulteriormente in aumento - Weekend con più sole quasi ovunque in Italia, anche se un nuovo peggioramento è alle porte. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un sabato in prevalenza soleggiato salvo piova ...

Kiev, evacuate 10.000 persone dalla regione di Kharkiv - Kiev, evacuate 10.000 persone dalla regione di Kharkiv - quasi 10.000 persone sono state evacuate nella regione di Kharkiv ... che secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha potrebbe essere solo la prima ondata di un'offensiva più ampia. "L'assalto ...