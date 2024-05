Scienza - costruire il Dna senza errori | sviluppata una formula di auto-assemblaggio 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 18 maggio 2024) Una ricerca internazionale, a cui ha collaborato un team della Sapienza, ha sviluppato un metodo per individuare la soluzione ottimale e più efficiente perstrutture complesse con mattoncini di DNA attraverso un meccanismo di-assemblaggio. La scoperta apre a nuove prospettive per la progettazione di nanomateriali e per applicazioni in campi come la fotonica e la nanoelettronica. I risultati sono pubblicati su Science. Tutti i bambini, avendo tra le mani i mattoncini lego o i pezzi di un puzzle, hanno provato almeno una volta a realizzare una costruzione o a ricomporre l’immagine nascosta nelle tessere. Riuscire ad assemblare le molecole di DNA, come fossero i mattoncini lego o i pezzi di un puzzle, per realizzare strutture complesse come i cristalli, e’ l’ultima frontiera della fisica. Il DNA si presta a essere utilizzato a tale scopo, ...