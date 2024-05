Il divieto Usa di utilizzare armi in Russia indebolisce l’Ucraina | sale la tensione tra Zelensky e Biden

(Di sabato 18 maggio 2024)tra Ucraina e Stati Uniti dopo ilamericano di colpire il territorio russo conoccidentali. Una decisione che “mina seriamente la capacità deldi difendersi dalle operazioni offensive russe nella regione di Kharkiv”: lo ha scritto l’Istituto per lo studio della guerra (Isw). Secondo il centro studi statunitense, le restrizioni Usa e di altri Paesi occidentali alla capacità deldi colpire obiettivi militari in“hanno creato un santuario nelle aree di confine della, da cui gli aerei russi possono condurre attacchi con bombe plananti e missili contro posizioni e insediamenti ucraini e dove le forze e le attrezzature russe possono sostare liberamente prima di entrare in combattimento”. Questa politica statunitense, ha ...

Gli alleati , per quanto importanti e utili siano, non sono tutti uguali . Questo almeno è quello che traspare dalla politica dei 'due pesi e due misure' che, ormai da tempo, viene perseguita da Washington in fatto di supporto militare a Israele

