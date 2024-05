L’Atalanta non deve pensare alle finali perse

Le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini sul L’Atalanta tra la sconfitta in COPPA Italia Al Media Open Day UEFA, l’allenatore del L’Atalanta Gian Piero Gasperini ha voluto parlare così tra Finale con la Juve e Dublino. FINALE COPPA ...

Una brutta sconfitta che l’Atalanta deve resettare: obiettivo pensare al Bologna per la rincorsa Champions League Resettare. Questa è il concetto che l’Atalanta deve metabolizzare dopo quella che è stata la sconfitta di ieri sera contro l’Inter. ...

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato, ai microfoni di Dazn, il successo in casa del Lecce per 4-0: “Possiamo ancora migliorare negli ultimi mesi di campionato. Pensiamo già alla prossima partita con l’Atalanta. Per lo Scudetto ci sono ...