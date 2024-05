A scuola con i cani | Così a Brugherio i bimbi diventano i padroni ‘intelligenti’ del futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Aaccompagnati dai. Un’iniziativa che ha coinvolto i bambini dellaDon Camagni di, promossa dall’associazione ConFido che ha affiancato i volontari del servizio Piedibus per sensibilizzare la cittadinanza a rispettare l’ambiente. “L’idea – spiega Giuseppe Di Liddu, il presidente del gruppo di cittadini brugheresi, accumunati dall’amore per i proprie dalla voglia di migliorare la propria città – è nata proprio parlando con i bambini durante un progetto fatto in classe per avvicinare i ragazzi all’approccio con i quattro zampe. Gli studenti ci hanno per primi segnalato la presenza di parecchie deiezioni sui loro percorsi per raggiungere la. A quel punto abbiamo ragionato con loro sulla necessità di realizzare una campagna ‘pubblicitaria’ che ...