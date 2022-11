Bonaccini dichiara guerra alle correnti del Pd | “Non voglio il loro sostegno” Ma sul suo carro sono già saltati in massa gli ex renziani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) “Non chiederò a nessuna corrente di sostenermi né vorrò ildi qualsivoglia corrente. Non possiamo più permetterci di selezionare le classi dirigenti attraverso le, basta“. Nel discorso con cui ha lanciato la propria corsa alla segreteria del Pd, Stefanoha individuato un nemico ben preciso: i gruppi interni al partito che dovrebbero rappresentarne le diverse aree culturali (salvo poi occuparsi soprattutto di gestione di incarichi e potere). “Io non mimai iscritto ad una corrente e lodire ai più giovani: si vive benissimo lo stesso, direi anche meglio. Credetemi, è anche l’unico modo per essere davvero una comunità. Altrimenti perché un volontario dovrebbe montare una festa dell’Unità, fare volantinaggio o partecipare a una manifestazione?”, ha incalzato il ...