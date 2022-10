Meloni in Senato | Contro il caro energia pronti alla lotta a speculazione | Italia con tante criticità | ora operazione verità

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) 26 ott 18:02: "Non si passi ddipendenza russa a quella cinese" 'Non ci renderemo mai disponibili a passare ddipendenza dal gas russodipendenza dalle materie prime cinesi, non mi ...

Così il presidente del Consiglio Giorgianella replica al. Poi difende il "manifesto programmatico": "senza una visione, un'idea di Italia da disegnare, anche le risposte che si danno ...Silvio Berlusconi ha fatto ingresso nell'Aula del, mentre stava per concludersi il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia, e per ascoltare la sua replica. Ha preso posto in seconda fila, seduto tra Licia ...La premier Giorgia Meloni è intervenuta nell’Aula del Senato per la replica, in vista del voto di fiducia: “Sul Covid diamo valore alla ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...