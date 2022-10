Serie A | Simeone | “Sentivo di poter fare il salto di qualità | il destino mi ha portato a Napoli”

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Giovanni, attaccante del, ha toccato diversi temi in un’intervista a La Nacion: “di dover venire qui. Al di là della grandezza di Maradona, di quanto sia competitivo come club: c’era qualcosa dentro di me che mi diceva che il mio posto era qui. Ilmi ha detto che dovevo venire al. Non sono mai stato così bene come qui, a, perché i napoletani sono come un mix tra italiani e argentini, proprio come me”. Il Cholito ha poi parlato dell’idolo della città, Maradona: “Tommy mi ha promesso che una sera a cena mi racconterà tanti aneddoti di quello che ha vissuto con Diego. Adesso è invecchiato, sono passati anni, ma quando percorri il corridoio degli spogliatoi già sai che ascolterai lui mentre canta ancora in onore di Diego. Succede anche a me, ...