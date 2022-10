Twitter, nuova offerta di Musk (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Nuovo episodio nella telenovela intorno a Twitter, il social network fondato da Jack Dorsey. Il fondatore di Tesla e di Space X, Elon Musk, infatti, secondo quanto riferisce il ‘Washington Post’ che cita fonti vicine al dossier, ha presentato una nuova offerta al prezzo di 54,20 dollari per azione, il prezzo convenuto inizialmente, a due settimane dall’inizio del processo previsto per il 17 ottobre. Musk, infatti, si era impegnato a rilevare il social network prima di cambiare decisione. Ora il miliardario sembra una nuova volta aver cambiato la sua decisione. Musk ha inviato la sua nuova proposta in una lettera durante la notte e Twitter sta valutando se accettare la proposta, ha spiegato una fonte vicina al dossier. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Nuovo episodio nella telenovela intorno a, il social network fondato da Jack Dorsey. Il fondatore di Tesla e di Space X, Elon, infatti, secondo quanto riferisce il ‘Washington Post’ che cita fonti vicine al dossier, ha presentato unaal prezzo di 54,20 dollari per azione, il prezzo convenuto inizialmente, a due settimane dall’inizio del processo previsto per il 17 ottobre., infatti, si era impegnato a rilevare il social network prima di cambiare decisione. Ora il miliardario sembra unavolta aver cambiato la sua decisione.ha inviato la suaproposta in una lettera durante la notte esta valutando se accettare la proposta, ha spiegato una fonte vicina al dossier. ...

