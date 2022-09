Giorgia Meloni? Se gli studenti occupano contro la democrazia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Di solito glile scuole e protestano, con molto coraggio personale, nei Paesi in cui mancano i più elementari diritti e non c'è libertà di opinione. Solo in quel "mondo capovolto" che è l'Italia di oggi può invece succedere che si occupi un liceo importante di Milano come il Manzoni per protestareil risultato emerso dalle urne in un voto liberamente espresso da cittadini di un Paese democratico. Sicuramente all'età giovanile è legata una certa dose di ignoranza e arroganza, che poi con gli anni si smussa in una conquistata maturità. Ma in questo caso lo stridore fra ardori giovanili e principio di realtà è tanto forte che non ci si può chiedere se non ci sia qualcosa di più. Questo quid non è difficile individuarlo, a cominciare da una riflessione su come l'istituzione scolastica sia andata evolvendosi negli ...