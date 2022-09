Meloni verso Palazzo Chigi | maggioranza in Senato e Camera | Fdi al 26% “Gli italiani hanno scelto | siamo solo all' inizio” Le coccole di Salvini | “Brava Giorgia | ora lavoriamo insieme” Letta getta la spugna

rulajebreal : Dubbi su #FDI? Il loro odio verso la Costituzione è direttamente proporzionale alla loro criminalità/ stragismo/ins… - nelloscavo : 1) Alla lunga tra la copia e l'originale gli elettori scelgono l'originale. Da tempo proprio da sinistra avevano in… - sole24ore : Verso il #governo #Meloni: come sarà e quanto durerà? - SameAs1tEverWas : Quindi, adesso, presidenti delle camere verso il 15 ottobre e Meloni il 25 giura da Mattarella? #ElezioniPolitiche2022 - strina_massimo : RT @JungerMatilda: Domani, alle prime proiezioni delle ore 7,00 che daranno vincente la MELONI, prenderò il mio taxi per Fiumicino. Fuggirò… -

... in particolare, il partito di Giorgia. Il leader dem ha riconosciuto la necessità di una ... Elezioni 2022, Enrico Lettale dimissioni Non ci saranno dimissioni immediate, dunque, per ......tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo... prima donna nella storia della Repubblica, Giorgiasceglie la strada della rassicurazione. ...Gli italiani hanno votato e Giorgia Meloni ha trionfato. L’Italia questa mattina si è svegliata con un partito vincente, quello di Fratelli d’Italia: prima forza politica con oltre il 25% dei voti. Tr ...Enrico Letta verso le dimissioni da segretario del Partito democratico: «Presto il congresso Pd, non mi ricandido alla guida del partito». «Questa legislatura sarà ...