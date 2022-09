Maldini: “Sostenibilità, ambizione, vittorie: questa è la strada” | VIDEO (Di lunedì 26 settembre 2022) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' a margine del 'Festival dello Sport' di Trento. Ecco, dunque, le sue parole nell'intervista di Michela Cuppini per la 'rosea'. Il Diavolo tra presente e futuro Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 settembre 2022) Paolo, direttore tecnico del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' a margine del 'Festival dello Sport' di Trento. Ecco, dunque, le sue parole nell'intervista di Michela Cuppini per la 'rosea'. Il Diavolo tra presente e futuro

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Maldini a @Gazzetta_it: 'Sostenibilità, ambizione, vittorie: questa è la strada' | #VIDEO - @acmilan #ACMilan #Milan #Se… - PianetaMilan : #Maldini a @Gazzetta_it: 'Sostenibilità, ambizione, vittorie: questa è la strada' | #VIDEO - @acmilan #ACMilan… - lakakadonkey : RT @DavideLusinga: Paolo #Maldini al Festival dello Sport: 'Leao? Ho detto ad altre squadre di non presentarsi neanche. Per lui, per Theo e… - carmi_ne : Ad esempio Maldini è ormai un profeta della sostenibilità, a dispetto di chi ha pensato il contrario, ed ha una sti… - Freddyrossonero : RT @DavideLusinga: Paolo #Maldini al Festival dello Sport: 'Leao? Ho detto ad altre squadre di non presentarsi neanche. Per lui, per Theo e… -