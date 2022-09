L’Ungheria vuole la Supercoppa Italiana tra Inter e Milan: offerti 8 milioni di euro (Di domenica 25 settembre 2022) L’Ungheria vuole ospitare la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter Nonostante un accordo e poco tempo a disposizione per organizzare il tutto, L’Ungheria si candida ad ospitare la prossima Supercoppa Italiana tra Milan e Inter in pogramma a gennaio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Viktor Orbán avrebbe avanzato un’offerta di 8 milioni di euro per ospitare l’evento. “Un’idea, questa, che i vertici italiani stanno valutando, anche se, c’è chi sarebbe contrario alla soluzione per motivi politici, presidente della Lega Serie A Casini compreso. Ad essere favorevoli a giocare in Ungheria, invece, sono Milan e Inter, ... Leggi su intermagazine (Di domenica 25 settembre 2022)ospitare latraNonostante un accordo e poco tempo a disposizione per organizzare il tutto,si candida ad ospitare la prossimatrain pogramma a gennaio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Viktor Orbán avrebbe avanzato un’offerta di 8diper ospitare l’evento. “Un’idea, questa, che i vertici italiani stanno valutando, anche se, c’è chi sarebbe contrario alla soluzione per motivi politici, presidente della Lega Serie A Casini compreso. Ad essere favorevoli a giocare in Ungheria, invece, sono, ...

