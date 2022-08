Percy Jackson and the Olympians, prima foto dei protagonisti dal set per celebrare il compleanno di Percy (Di venerdì 19 agosto 2022) Dal set di Percy Jackson and the Olympians ci arriva la prima foto dei tre protagonisti in costume, in tempo per festeggiare il compleanno di Percy. Procedono i lavori sul set di Percy Jackson and the Olympians, e in onore del compleanno del giovane semidio nato dalla fantasia di Rick Riordan, Disney+ ci offre una prima foto di Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri nei panni di Percy, Annabeth e Grover. Il 18 agosto di 17 anni fa (e sì, sono sempre 17 anni fa, come rimarca anche Rick Riordan nel suo ultimo post sul suo blog) nasceva il giovane figlio di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022) Dal set diand theci arriva ladei trein costume, in tempo per festeggiare ildi. Procedono i lavori sul set diand the, e in onore deldel giovane semidio nato dalla fantasia di Rick Riordan, Disney+ ci offre unadi Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri nei panni di, Annabeth e Grover. Il 18 agosto di 17 anni fa (e sì, sono sempre 17 anni fa, come rimarca anche Rick Riordan nel suo ultimo post sul suo blog) nasceva il giovane figlio di ...

