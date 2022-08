Mercoledì | arriva il teaser trailer della nuova serie Netflix

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 19 agosto 2022) Cresce l’attesa pertv firmata da Tim Burton e prodotta dain arrivo questo autunno: ilTra i prodotti più attesi dei prossimi mesi suc’è senza ombra di dubbiotv incentrata sul famosissimo personaggiofamiglia Addams e firmata da un regista di punta come Tim Burton. Non ci sono ancora dettagli precisi sul giorno d’uscita, ma sicuramentevedrà la luce questo autunno. In attesa dunque di scoprire ulteriori dettagli sull’attesissimadi Tim Burton,ha rilasciato ildell’opera.: la trama e il cast ...