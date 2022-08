“Giovanna Mezzogiorno si è separata dal marito” Lo sfogo | “Se lavoro di meno dicono che mi drogo e bevo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022)si racconta in una intervista concessa al settimanale Oggi, e come riportano diverse testate sarebbe arrivata al capolinea la storia con il consorte: “Negli ultimi tempi la sua vita è cambiata. Si èdal, Alessio Fugolo“. Nel corso della chiacchierata l’attrice ha anche replicato a quanti mettono in giro le voci più disparate per giustificare il fatto che negli ultimi tempi sia stata assente dal grande schermo: “Ho avuto due gemelli, mi sono dedicata a loro, l’ho detto, ma non basta mai. Sedipartono le leggende metropolitane:che sto male, che mi, prendo psicofarmaci, tra un po’ faccio pure le rapine. Ci sono anche i commenti sul mio corpo. C’è stato un periodo in cui ...