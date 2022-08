Due morti e decine di feriti in Toscana per una tromba d’aria, il vento danneggia il campanile di San Marco a Venezia. Nubifragi, grandine, danni ingenti al Centro Nord. L’Italia del Sud a oltre 40 gradi (Di giovedì 18 agosto 2022) A Milano il Comune chiude i parchi. Circa 100 persone sfollate a Massa e Carrara. L’area meridionale del Paese è invece alle prese con il caldo africano Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 18 agosto 2022) A Milano il Comune chiude i parchi. Circa 100 persone sfollate a Massa e Carrara. L’area meridionale del Paese è invece alle prese con il caldo africano

Agenzia_Ansa : Due morti in Toscana per il maltempo: a Lucca e a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi… - emergency_ong : ?? #Kabul Aggiornamento: tra le 27 vittime ricevute a ora ci sono anche 3 morti. 'Due pazienti sono arrivati morti,… - MediasetTgcom24 : Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara | Tromba d'aria anche in Liguria | Danni in Emilia e allerta in Lo… - Vallepeppe : @IspettoreC Bella ironia... quando due sono morti davvero per l'allerta gialla... complimenti - Carolina_LaSed : @la_kuzzo Ma lei legge i dati o esprime opinioni, peraltro inutili! Capre, due anni persi e 174000 morti! -