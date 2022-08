Bando da 31 milioni per corsi scuole professionali, ma le associazioni datoriali enti di Formazione annunciano ricorso (Di giovedì 18 agosto 2022) PALERMO – “Rimaniamo basiti dalle dichiarazioni dell’assessore alla Formazione Alessandro Aricò che, quanto all’avviso che stanzia 31 milioni per la realizzazione dei corsi Iefp, liquida le criticità sollevate dalle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali con un semplice: “L’avviso prevede i paletti che servono a usufruire di 10 milioni di euro del PNRR”. È una dichiarazione che tradisce la totale assenza per la sostanza del Bando, un avviso che è invece finalizzato a combattere contro la dispersione scolastica a formare migliaia di giovani e a dare lavoro a un intero settore” così le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore IeFP, Forma, Cenfop, Anfop, FormaRe, Asef e Federterziario esprimono il loro rammarico ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 18 agosto 2022) PALERMO – “Rimaniamo basiti dalle dichiarazioni dell’assessore allaAlessandro Aricò che, quanto all’avviso che stanzia 31per la realizzazione deiIefp, liquida le criticità sollevate dalle organizzazioni sindacali e dellecon un semplice: “L’avviso prevede i paletti che servono a usufruire di 10di euro del PNRR”. È una dichiarazione che tradisce la totale assenza per la sostanza del, un avviso che è invece finalizzato a combattere contro la dispersione scolastica a formare migliaia di giovani e a dare lavoro a un intero settore” così ledi categoria maggiormente rappresentative del settore IeFP, Forma, Cenfop, Anfop, FormaRe, Asef e Federterziario esprimono il loro rammarico ...

