Monreale, da ieri fiamme di nuovo a Portella della Paglia, intervengono elicotteri e Canadair (Di mercoledì 17 agosto 2022) Monreale – Ancora fiamme a Valle Presti, la zona nei pressi di Portella della Paglia, territorio del comune di Monreale. L'area interessata dal vasto incendio, cominciato lunedì, è quella che si sviluppa lungo la strada vecchia che da Monreale porta a San Giuseppe Jato. Per tutto il giorno e per tutta la notte si erano avvicendati gli interventi degli addetti delle squadre antincendio, finché, ma solo nelle prime ore di ieri mattina, avevano avuto la meglio sulle fiamme. Purtroppo si è trattata di una breve parentesi. Già nel pomeriggio le fiamme hanno cominciato ad ardere nuovamente. Gli interventi, a causa del vento e del forte caldo, non sono stati sufficienti per spegnere l'incendio che durante la notte ha ...

