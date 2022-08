Il fratello dell' ex ministra Trenta | Io candidato? Il M5s è una grande famiglia

(Di mercoledì 17 agosto 2022) "Le critiche sui parenti a 5 Stelle? Non sono una notizia. Nel Movimento c'è sempre stato un vincolo di parentela, però siamo stati sempre una. E' facile dunque che ci siano state candidature di persone imparentate fra di loro. Le prime tornate, lo ricordo bene, furono piene di mariti e mogli, fratelli e sorelle". Proprio come lei Paolo, 50 anni eminore di Elisabetta, ministroa Difesa in quota M5s nel governo Conte I. "Da nove anni sono consigliere comunale a Velletri, entrai nel 2008 negli amici di Beppe Grillo. Sono stato sempre un militante, faccio partea base, vengo dal basso". Sua sorella le ha dato una mano per farle prendere voti alle Parlamentarie, lo confessi. "Mi ha aiutato come aiuta una sorella. Ha pubblicato sul suo ...

tancredipalmeri : Fenomenale Gabriel Milito, allenatore dell’Argentinos Juniors e fratello di Diego: quando un tifoso seguita a grida… - annakiara119 : RT @fontanaalicee: cosa vuol dire che l’inviato dell’isola di quest’anno o è notte prima degli esami o il suo amichetto fratello di guend4l… - maccsmad : @OrNella645587 Parentopoli M5S candidata Samuel Sorial, fratello dell'ex deputato Giorgio, Davide Buffagni, 32 ann… - brightgiaber : @CucchiRiccardo Matteotti era un esperto in finanza statale stante la sua costante partecipazione alla commissione… - fontanaalicee : cosa vuol dire che l’inviato dell’isola di quest’anno o è notte prima degli esami o il suo amichetto fratello di gu… -

... 'Per il ruolo da inviato è lotta tra Nicolas Vaporidis, vincitore'ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista' . Proprio così, l'attore romano e ildi Guendalina sarebbero al ...Superman & Lois 3: Le ragioni'addio di Jordan Elsass In un comunicato, Warner Bros. Television ... IlJordan, il quale prende invece il nome dal padre biologico di Clark, continuerà a ...Le storie di Zanieb, Eshaq, Qorbanali e altri afghani che sono scappati dai talebani e hanno messo in salvo le loro famiglie trovando rifugio nel loro Paese.GF Vip, piccolo incidente per due amati ex protagonisti dell'edizione conclusasi a marzo: cos'è successo e come stanno adesso.