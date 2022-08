Futuro Cristiano Ronaldo | c’è un nuovo club in pole | contatti in corso

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Continua a tener banco la questione legata aldi, ormai sempre più lontano da quel Manchester United in cui solamente un anno fa aveva fatto ritorno, con ambizioni di squadra e personali ben differenti dalla realtà attuale. La rottura con ilinglese ed ilallenatore Ten Hag è cosa nota, e mentre il suo agente, Jorge Mendes, prosegue nella complicata ricerca di una squadra che possa accogliere CR7, l’inizio di stagione non poteva rivelarsi peggiore. Problemi dentro e fuori dal campo per il fuoriclasse portoghese. Mentre con la maglia dello United sono arrivate 2 sconfitte nelle prime giornate di Premier League, peraltro contro avversari non irresistibili quali Brighton e Brentford, l’ex-Juventus è stato anche multato dalla polizia di Liverpool. Il motivo? I fatti ...

Commenta per primo Tante ipotesi suldiRonaldo , ma la più romantica è quella che porta a Lisbona, sponda Sporting. Una pista che sta prendendo corpo nelle ultime ore: CR7 potrebbe lasciare lo United per tornare a ...... Gary Neville , ha attaccatoRonaldo, dopo il post del portoghese in cui ha detto che tra qualche settimana dirà tutta la verità sul suo. 'Perché il più grande giocatore di tutti i ...Ronaldo ha giocato 90 minuti nell'ultima sonora sconfitta per 4-0 contro il Brentford, destando ulteriori sospetti che le cose non vanno affatto bene con lo United. Il 37enne non si è mosso con il res ...