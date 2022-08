È caos in Germania dopo parole leader palestinese su Olocausto

e pasticcio diplomatico - a riprova che certe parole hanno davvero ancora un peso - per le ... Ma quello che ha fatto davvero rizzare i capelli da più partiche - come scrive Bild - Abbas abbia ...... tra i più colpiti dalvoli, per le carenze post pandemia di personale. Non solo, secondo O'Leary a complicare le cose nel Regno Unitostata soprattutto la Brexit che ha drasticamente ridotto ...