Zaniolo, il futuro non è scontato: la novità sulla Juve! (Di martedì 16 agosto 2022) Nicolò Zaniolo ha cominciato la stagione con una grande prestazione ed ha dimostrato una buona intesa con il neo compagno di reparto, Paulo Dybala. Il giocatore sta mostrando la volontà di rimanere in giallorosso, ma il futuro potrebbe rivelare delle sorprese. Infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe tornare all’attacco di colui che per molto tempo è stato l’obiettivo numero uno. Il calciatore rimane tutt’ora nel mirino bianconero, ma probabilmente per il futuro e le prossime sessioni di mercato. Nicolo Zaniolo Roma Al momento, la Juve sta cercando di chiudere le trattative per Depay e Paredes e per Zaniolo non c’è posto, anche perchè la richiesta della Roma è ritenuta elevata. I giallorossi chiedono almeno 60-70 milioni per cedere il proprio ... Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) Nicolòha cominciato la stagione con una grande prestazione ed ha dimostrato una buona intesa con il neo compagno di reparto, Paulo Dybala. Il giocatore sta mostrando la volontà di rimanere in giallorosso, ma ilpotrebbe rivelare delle sorprese. Infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe tornare all’attacco di colui che per molto tempo è stato l’obiettivo numero uno. Il calciatore rimane tutt’ora nel mirino bianconero, ma probabilmente per ile le prossime sessioni di mercato. NicoloRoma Al momento, la Juve sta cercando di chiudere le trattative per Depay e Paredes e pernon c’è posto, anche perchè la richiesta della Roma è ritenuta elevata. I giallorossi chiedono almeno 60-70 milioni per cedere il proprio ...

infoitsport : Zaniolo, il futuro non è scontato: la novità sulla Juve! - alessinho95 : @missionaryshin Per me hanno paura che esploda e quindi a fine anno sarà più difficile prenderlo, poi calcola che C… - mghignatti : @FBiasin Per la risposta vedi caso Zaniolo. I giovani forti vanno tenuti saranno il nostro futuro. - maurizione2022 : @chriderri97 Casadei ha molto più hype tra gli addetti ai lavori di quanto non ne avesse Zaniolo all’epoca,che poi… - matteo23___ : @Pasky973 @3roma3_ presa da un giornalista turco che disse anche di Ronaldo alla Roma…..poi ripeto,magari zaniolo v… -