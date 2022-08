Centrodestra, Musumeci si ritira: cosa succede in Sicilia (Di giovedì 11 agosto 2022) «Basta con quest' interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante». Come per le dimissioni del governo regionale così anche per il suo ritiro dalla corsa a presidente della Sicilia Nello Musumeci sceglie Facebook. Un messaggio stringato, arrivato a metà pomeriggio, che pareva aprire le porte all'intesa fra La Lega e Forza Italia sul nome di Stefania Prestigiacomo come candidata del Centrodestra. Un'apertura durata poche ore: in serata è arrivato il veto di Giorgia Meloni via Twitter, con le stesse pregiudiziali espresse e poi superate da Salvini. «Abbiamo sempre difeso l'unità del Centrodestra e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) «Basta con quest' interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante». Come per le dimissioni del governo regionale così anche per il suo ritiro dalla corsa a presidente dellaNellosceglie Facebook. Un messaggio stringato, arrivato a metà pomeriggio, che pareva aprire le porte all'intesa fra La Lega e Forza Italia sul nome di Stefania Prestigiacomo come candidata del. Un'apertura durata poche ore: in serata è arrivato il veto di Giorgia Meloni via Twitter, con le stesse pregiudiziali espresse e poi superate da Salvini. «Abbiamo sempre difeso l'unità dele ...

