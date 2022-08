Ascolti TV | Martedì 9 agosto 2022. Grease porta Italia 1 al 12.7%. Un Principe (quasi) Azzurro 14.5%, Viaggio nella Grande Bellezza 8% (Di mercoledì 10 agosto 2022) Grease - Olivia Newton-John nella serata di ieri, Martedì 9 agosto 2022, su Rai1 Un Principe (quasi) Azzurro ha conquistato 2.006.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 1.070.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola vi Vorrei ha interessato 797.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Grease ha catturato l’attenzione di 1.694.000 spettatori (12.7%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 590.000 spettatori con il 4% nella presentazione, in onda dalle 21.20 alle 21.54, e 575.000 spettatori pari ad uno share del 5% dalle 21.54 alle ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 agosto 2022)- Olivia Newton-Johnserata di ieri,, su Rai1 Unha conquistato 2.006.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 1.070.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola vi Vorrei ha interessato 797.000 spettatori pari al 5.7% di share. Suha catturato l’attenzione di 1.694.000 spettatori (12.7%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 590.000 spettatori con il 4%presentazione, in onda dalle 21.20 alle 21.54, e 575.000 spettatori pari ad uno share del 5% dalle 21.54 alle ...

