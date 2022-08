San Pio, si insedia Maria Morgante: concorsi e Sant’Agata tra le promesse e i progetti (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si è insediata stamani la nuova manager dell’Azienda Sanitaria “San Pio“, Maria Morgante, che ha preso il posto di Mario Ferrante. La Morgante ha incontrato i giornalisti per questo primo approccio con la struttura di via dell’Angelo e ha evidenziato quelle che saranno le linee di condotta della sua direzione, che, ha subito precisato, sarà improntata “alla collaborazione e al confronto con tutti i soggetti coinvolti“. La nuova manager ha annunciato che già domani mattina incontrerà il personale in servizio presso il nosocomio: “Faremo squadra. Porterò le mie idee e fisserò gli obiettivi, cercando di raggiungerli lavorando in sinergia. Le criticità potranno essere superate solo così”. A proposito della ben nota polemica circa la carenza e i vuoti negli organici del personale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si èta stamani la nuova manager dell’Azienda Sanitaria “San Pio“,, che ha preso il posto di Mario Ferrante. Laha incontrato i giornalisti per questo primo approccio con la struttura di via dell’Angelo e ha evidenziato quelle che saranno le linee di condotta della sua direzione, che, ha subito precisato, sarà improntata “alla collaborazione e al confronto con tutti i soggetti coinvolti“. La nuova manager ha annunciato che già domani mattina incontrerà il personale in servizio presso il nosocomio: “Faremo squadra. Porterò le mie idee e fisserò gli obiettivi, cercando di raggiungerli lavorando in sinergia. Le criticità potranno essere superate solo così”. A proposito della ben nota polemica circa la carenza e i vuoti negli organici del personale ...

