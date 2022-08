Elezioni | retromarcia di Salvini | “Per i ministri aspettiamo il voto” E poi | “Flat tax al 15% anche ai dipendenti” Meloni | “Sarò premier se FdI sarà prima” Conte | “Di Battista? Non credo si candiderà”

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader della Lega attacca Gelmini, Carfagna, Brunetta. Scadono oggi i termini per le parlamentarie M5S

A pochi giorni dal patto firmato, il leader di Azione ha fatto. "E' una delle decisioni più sofferte - ha detto - ma non intendo andare avanti con questa alleanza". A fargli cambiare idea,...Riccardo Magi, presidente di Più Europa, commenta: Ha fattosenza confrontarsi con noi, ... Nicola Fratoianni, ostenta anche fair play: Sono felice se vinciamo le, non se qualcuno ... Elezioni politiche 2022, Meloni: se FdI prima, io premier. Retromarcia di Salvini sui ministri: se ne parla dopo il voto 'Le regole si conoscono nel centrodestra', ha detto la leader di FdI. Calenda strappa col Pd e guarda a Renzi. Conte: 'Nessun accordo col Pd, avanti con il nostro progetto'. Letta: 'Così Calenda conse ...La leader di Fratelli d'Italia: "Le regole si conoscono. A differenza di quello che piace molto alla stampa, non farò la campagna elettorale parlando di nomi e ministri" ...