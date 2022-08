Guerra Russia-Ucraina, bombe a fermata bus in Donetsk, 8 morti. Erdogan domani da Putin. Attacco russo su Nikopol. Appello di Zelensky alla Cina (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gazprom aumenta fornitura di gas all’Ue. Kiev: «Serve una nuova architettura di sicurezza globale». Il 30% delle scuole ucraine è pronto a riprendere l'anno scolastico con lezioni in presenza. La Russia ha commesso 26.500 crimini di Guerra. Sì Usa a Svezia e Finlandia nella Nato Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gazprom aumenta fornitura di gas all’Ue. Kiev: «Serve una nuova architettura di sicurezza globale». Il 30% delle scuole ucraine è pronto a riprendere l'anno scolastico con lezioni in presenza. Laha commesso 26.500 crimini di. Sì Usa a Svezia e Finlandia nella Nato

