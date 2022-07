Attentato al festival politico in Svezia Donna uccisa, preso il killer neonazista (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 33enne che ha accoltellato a morte una Donna di sessant'anni sull'isola di Gotland, dove è in corso un vertice dei leader politici svedesi e al momento dell'attacco era pieno di persone, ha legami ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 33enne che ha accoltellato a morte unadi sessant'anni sull'isola di Gotland, dove è in corso un vertice dei leader politici svedesi e al momento dell'attacco era pieno di persone, ha legami ...

Pubblicità

HarmonYa_ : A Spoleto per il festival c e una teca gigante con all' interno i resti della Croma a seguito dell'attentato a Giov… -