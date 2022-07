Non si trovano lavoratori? Anche perché i giovani sono sempre meno. Il demografo: “L’Italia ha solo due anni per invertire la rotta o entrare in un circolo vizioso di declino” (Di martedì 5 luglio 2022) È l’unico fattore che nessuno sembra considerare quando si parla della crescente difficoltà delle imprese nel trovare operai e tecnici specializzati, ingegneri, informatici. Qualcuno – come sempre – dà la colpa al reddito di cittadinanza, molti si concentrano sull’evidenza dei salari troppo bassi, altri sottolineano la distanza tra i percorsi formativi e le necessità del mercato. L’elefante nella stanza è la demografia: non si trovano giovani lavoratori (Anche) perché di giovani in Italia ce ne sono troppo pochi. Il fenomeno del cosiddetto “degiovanimento“, che gli esperti paventano da anni, è esploso e ora le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. “Abbiamo la più bassa percentuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) È l’unico fattore che nessuno sembra considerare quando si parla della crescente difficoltà delle imprese nel trovare operai e tecnici specializzati, ingegneri, informatici. Qualcuno – come– dà la colpa al reddito di cittadinanza, molti si concentrano sull’evidenza dei salari troppo bassi, altri sottolineano la distanza tra i percorsi formativi e le necessità del mercato. L’elefante nella stanza è la demografia: non sidiin Italia ce netroppo pochi. Il fenodel cosiddetto “demento“, che gli esperti paventano da, è esploso e ora le conseguenzesotto gli occhi di tutti. “Abbiamo la più bassa percentuale ...

