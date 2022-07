Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022: una cascata d’oro per l’Italia a Orano. Scozzoli e Megli sugli scudi (Di sabato 2 luglio 2022) Una casca d’oro per l’Italia nella seconda giornata di gare per il Nuoto in piscina di questi Giochi del Mediteranneo 2022. A Orano gli azzurri hanno mostrato chiari segnali di vitalità e i riscontri sono considerevoli se legati all’importanza dell’evento e alla fase della stagione. Prima Finale e prime medaglie per il Bel Paese: Viola Scotta di Carlo (26.25) e Sonia Iquintana (26.38) sono argento e bronzo alle spalle della greca Anna Ntountounaki (25.95) nei 50 delfino donne . Nell’atto conclusivo dei 50 rana il buon Fabio Scozzoli è andato a prendersi un oro di qualità perché il suo tempo di 26.97 (record dei campionati) è stato decisivo per battere il temibile turco Emre Sakci (27.00). Il bronzo è andato allo sloveno Peter John Stevans (27.46). Quarto Alessandro ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Una cascapernella seconda giornata di gare per ilin piscina di questidel Mediteranneo. Agli azzurri hanno mostrato chiari segnali di vitalità e i riscontri sono considerevoli se legati all’importanza dell’evento e alla fase della stagione. Prima Finale e prime medaglie per il Bel Paese: Viola Scotta di Carlo (26.25) e Sonia Iquintana (26.38) sono argento e bronzo alle spalle della greca Anna Ntountounaki (25.95) nei 50 delfino donne . Nell’atto conclusivo dei 50 rana il buon Fabioè andato a prendersi un oro di qualità perché il suo tempo di 26.97 (record dei campionati) è stato decisivo per battere il temibile turco Emre Sakci (27.00). Il bronzo è andato allo sloveno Peter John Stevans (27.46). Quarto Alessandro ...

