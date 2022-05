Stromboli | nel copione della fiction si legge di una “casa circondata dalle fiamme” Danni per 50 milioni | sindaco chiede “lo stato di calamità naturale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022) La troupetelevisiva ‘Protezione civile’ ha lasciato. Il regista Marco Pontecorvo, Ambra Angiolini, il produttore Matteo Levi, tutti con gli occhi lucidi e qualche lacrima durante l’abbraccio per i saluti agli isolani con i quali hanno legato durante il mese di lavoro sull’isola delle Eolie. Il via libera alla partenza è arrivato dopo gli interrogatori dei carabinieri per l’indagine avviata dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto in seguito all’incendio divampato mercoledì scorso. Per il segreto istruttorio non trapela nulla. Ambra dice che non era presente sul set, Pontecorvo che la sceneggiatura era prevista ma lui in quel momento era lontano dal set e Matteo Levi, produttore con la “11 marzo”precisa che la produzione era in possesso di tutte le ...