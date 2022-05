L’esperto militare: “Operazioni suicide russe contraddicono l’ipotesi di una guerra di logoramento” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sia Putin che altri dirigenti russi hanno un’età media che è già di 5 anni superiore all’aspettativa di vita in Russia… E il comportamento della leadership russa non pare proprio quello di chi è pronto a una guerra lunga e di logoramento: non si spiegano, altrimenti, le manovre azzardatissime, al limite del suicidio collettivo, per attraversare il fiume Sivirsky Donetsk, costate la vita a più di mille russi, né i folli assalti a Mariupol, dove ufficiali e soldati di Mosca sono stati decimati”. Lo dice all’Adnkronos David Rossi, esperto militare della rivista ‘Difesa Online’, secondo cui “le voci fatte circolare hanno lo scopo di impressionare gli occidentali e di danneggiare il morale dei combattenti ucraini, di fronte alla prospettiva – irrealistica – di una guerra lunghissima e combattuta ovunque. In ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sia Putin che altri dirigenti russi hanno un’età media che è già di 5 anni superiore all’aspettativa di vita in Russia… E il comportamento della leadership russa non pare proprio quello di chi è pronto a unalunga e di: non si spiegano, altrimenti, le manovre azzardatissime, al limite del suicidio collettivo, per attraversare il fiume Sivirsky Donetsk, costate la vita a più di mille russi, né i folli assalti a Mariupol, dove ufficiali e soldati di Mosca sono stati decimati”. Lo dice all’Adnkronos David Rossi, espertodella rivista ‘Difesa Online’, secondo cui “le voci fatte circolare hanno lo scopo di impressionare gli occidentali e di danneggiare il morale dei combattenti ucraini, di fronte alla prospettiva – irrealistica – di unalunghissima e combattuta ovunque. In ...

Advertising

Mcclane272 : @Rossana_81 @jacopo_iacoboni Chi, iacoboni? Se provasse vergogna si nasconderebbe per l eternità e invece ogni gior… - Tarallucci_Vino : ????Cina: svolta per la Russia e gli Stati Uniti in ucraina Il successo della Russia in ucraina è stato un punto di s… - LBasemi : ????Cina Il successo della Russia in ucraina è stato un punto di svolta ha detto al Global Times l'esperto militare… - StefanoCovello : - Soul_Sword_Koto : La Russia è stata lenta perché la realtà non è veloce come quando gioco alla PlayStation. Questo è l'occidentale m… -