Arisa e Vito Coppola si sono lasciati? Tutti gli indizi a riguardo (Di sabato 28 maggio 2022) La storia d'amore tra Arisa e il ballerino Vito Coppola potrebbe essere giunta al capolinea, si attende conferma ufficiale, ma ci sono numerosi indizi. Arisa e Vito Coppola: storia d’amore al capolinea? Tutti gli indizi su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 28 maggio 2022) La storia d'amore trae il ballerinopotrebbe essere giunta al capolinea, si attende conferma ufficiale, ma cinumerosi: storia d’amore al capolinea?glisu Donne Magazine.

Advertising

Franca37409354 : @Danyser9 @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Ma erano così belli insieme non riesco a capacitarmi di questa separazione - Franca37409354 : @Carlii_CB @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Non riesco a credere che sia tutto finito io li vedevo bene insieme 'pecc… - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola, è ancora rottura? La cantante lo ha “cancellato” così - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola, il gesto non lascia dubbi: la cantante prende le distanze - Franca37409354 : @Carlii_CB @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Hanno di nuovo litigato? Non è possibile sembrano innamorati pazzi e poi ..... -