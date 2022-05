Ammazzato David Rossi non si è suicidato | l' intercettazione decisiva | la frase chiave al telefono

(Di sabato 28 maggio 2022) Nuova svolta sul caso della morte di. Ieri il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, durante l'audizione durante la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del manager Mps, ha detto che venne intercettata nel 2018 una telefonata tra Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia e l'avvocato Guido Contestabile (ora suo difensore nel processo Rinascita Scott,all'epoca non era il legale di Pittelli). Nella telefonata, i due parlavano della morte di. Nella conversazione intercettata, Pittelli si esprime così: «E se riaprono l'indagine sulla morte disuccederà un casino grosso. Se si sa chi lo ha!». «Ma perché, secondo te è morto per overdose di sostanze stupefacenti?». «Non si ...

...momento i due parlano diRossi. Pittelli: "Non dovevano far non dovevano finanziarlo. E se riaprono l'indagine sulla morte di Rossi succederà un grosso casino... Se si sa chi lo ha" .Se si sa chi lo ha!'. Conestabile: 'Ma perché secondo te è morto per overdose di sostanze ... l'ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, riferendosi alla morte diRossi, l'ex ...Pittelli: “Se si scopre chi l’ha ucciso è un casino”. La risposta di Contestabile: “Rossi si è suicidato come Calvi…con le tasche piene di sassi” ...L’audizione del procuratore Gratteri solleva un polverone, poi placato. L’audio diffuso in tv sulla morte di Rossi, colloquio con l’avvocato Contestabile ...