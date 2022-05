(Di venerdì 27 maggio 2022) Quando sei stata sul set con Robert De Niro e Gerard Depardieu (“Novecento”) e molti altri grandi del cinema, è certo che tu abbia una bella saccoccia di aneddoti. Se poi sei un’icona del cinema italiano, le tue apparizioni in tv sono acqua fresca. Cosìa Oggi è un altro Giorno su RaiUno ha incantato il pubblico con i suoi racconti. Per esempio, tra De Niro e Depardieu, chi preferiva? “Era una bella sfida tra i due ma Robert, lui era raro raro. Gerard invece un po’ più dozzinale. Depardieu trincava dalla mattina alla sera, si mangiava dei roast-beeffone alla mattina…“. E il suo grande amore,? “Cil’altro giorno erimembrato leche ci. ...

Advertising

FQMagazineit : Stefania Sandrelli: “Con Gino Paoli ci siamo incontrati e abbiamo ricordato le risate che ci facevamo a letto” - zazoomblog : Stefania Sandrelli era piccola quando il padre le disse che non l’avrebbe più visto - #Stefania #Sandrelli… - altrogiornorai1 : Stefania Sandrelli e l’intervista nella vasca da bagno con #CatherineSpaak #OggièUnAltroGiorno @serenabortone… - pelottino : Ma il coraggio degli autori Rai di una volta… ma ne vogliamo parlare? Intervista nella vasca da bagno con due Dive…… - barbaraghirotto : La bellezza di Stefania Sandrelli è disarmante e immensa. -

Pomeriggio amarcord per. Intervenuta oggi nello studio di Serena Bortone, l'attrice ha rievocato con la conduttrice alcuni momenti salienti della propria vita privata e della propria carriera. A partire ...si commuove, quando suo padre è morto era una ...Pomeriggio amarcord per Stefania Sandrelli. Intervenuta oggi nello studio di Serena Bortone, l'attrice ha rievocato con la conduttrice alcuni momenti salienti della propria vita privata e della ...Stefania Sandrelli entra nello studio di Oggi è un altro giorno sulle note di un brano che adora, non sa cantare ma canta, poi regala come sempre al pubblico un’intervista speciale. Si commuove quando ...