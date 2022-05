Italia, Mancini: ''Nations League? Il nostro è il girone più difficile'' (Di venerdì 27 maggio 2022) Mancini: "Di Lorenzo è pronto, lo stage è stato utile e si potrà ripetere, abbiamo visto tanti ragazzi giovani molto interessanti" L'Italia di Mancini, coma riporta Sky Sport- nei prossimi giorni dovrà disputare cinque partite. Gli azzurri il primo giugno saranno impegnati a Wembley nella finalissima contro l'Argentina, per poi disputare quattro gare di Nations League contro Germania (andata e ritorno), Ungheria e Inghilterra. Il CT, da Coverciano, ha fatto il punto sulla sua Nazionale. Come giudica lo stage? "Molto buono, abbiamo visto più di 50 giocatori (tra cui Alessio Zerbin) e sono stati quasi tutti bravi, hanno un grande futuro davanti a loro. Spero abbiano la possibilità di giocare. Chi è rimasto qui non è perché è migliore di altri, ma perché abbiamo la possibilità di allenarli e ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 27 maggio 2022): "Di Lorenzo è pronto, lo stage è stato utile e si potrà ripetere, abbiamo visto tanti ragazzi giovani molto interessanti" L'di, coma riporta Sky Sport- nei prossimi giorni dovrà disputare cinque partite. Gli azzurri il primo giugno saranno impegnati a Wembley nella finalissima contro l'Argentina, per poi disputare quattro gare dicontro Germania (andata e ritorno), Ungheria e Inghilterra. Il CT, da Coverciano, ha fatto il punto sulla sua Nazionale. Come giudica lo stage? "Molto buono, abbiamo visto più di 50 giocatori (tra cui Alessio Zerbin) e sono stati quasi tutti bravi, hanno un grande futuro davanti a loro. Spero abbiano la possibilità di giocare. Chi è rimasto qui non è perché è migliore di altri, ma perché abbiamo la possibilità di allenarli e ...

Advertising

DiMarzio : .@Azzurri | Il Ct @robymancio convoca 8 calciatori: si allarga la lista azzurra per la gara contro l’@Argentina e l… - DiMarzio : .?@Azzurri? | Le parole di Roberto #Mancini in conferenza stampa - cmercatoweb : #Qatar2022, #Mancini ancora ci pensa ??: le parole ??? prima di #ItaliaArgentina - Tag24news : #RobertoMancini torna a parlare in conferenza stampa: 'Se ho pensato a un addio? Uno può pensare a volte, così. Ma… - GoalItalia : 'La mancata qualificazione dell'#Italia è immeritata' 'La gente ha ancora in mente l'Europeo' Roberto #Mancini ?? -