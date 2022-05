MotoGP | GP Italia 2022 Enea Bastianini vuole consolidare lo status di pretendente all’Iride | Francesco Bagnaia cerca riscatto

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il Motomondiale è pronto a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’intera stagione, ovvero il Gran Premio d’, programmato all’autodromo del Mugello. Sarà la prima “vera” edizione dal 2019, poiché nel 2020 non si è corso a causa della pandemia di Covid-19, mentre nel 2021 l’atmosfera era spettrale. Sia per le “porte chiuse”, sia in seguito al tremendo incidente costato la vita a Jason Dupasquier. In questo, invece, si dovrebbe tornare a vivere pienamente un evento storicamente festoso. Sarà, peraltro, il primo GP d’senza Valentino Rossi in pista. Cionondimeno, il Dottore verrà celebrato a dovere nella giornata di sabato 28 maggio, quando si terrà la cerimonia ufficiale del ritiro del numero 46 dalle carene della. Una ragione in più per accorrere sulla pista di Scarperia e San Piero, dove ...

