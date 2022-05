Concessioni balneari: rinvio gare e indennizzi. Intesa trovata. Le novità (Di giovedì 26 maggio 2022) L’Intesa sull’emendamento per le Concessioni balneari nel ddl concorrenza pare sia stata trovata all’interno della maggioranza. A sbloccare il clima rovente creatosi in questi giorni è stata la cancellazione dal documento del riferimento alle modalità di calcolo degli indennizzi ai gestori uscenti. il dossier l’eliminazione dal testo dei riferimenti alle modalità di calcolo degli indennizzi ai concessionari uscenti che dovranno essere riconosciuti ma saranno definiti coi decreti delegati Proprio il tema delle liberalizzazioni ha tenuto sotto scacco il voto sul ddl Concorrenza, con all’interno proprio l’approvazione della riforma spiagge, che dal 2024 devono essere messe a gara pubblica. Il premier Mario Draghi preme apertamente che la questione si chiuda entro maggio. Lo aveva fatto ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 26 maggio 2022) L’sull’emendamento per lenel ddl concorrenza pare sia stataall’interno della maggioranza. A sbloccare il clima rovente creatosi in questi giorni è stata la cancellazione dal documento del riferimento alle modalità di calcolo degliai gestori uscenti. il dossier l’eliminazione dal testo dei riferimenti alle modalità di calcolo degliai concessionari uscenti che dovranno essere riconosciuti ma saranno definiti coi decreti delegati Proprio il tema delle liberalizzazioni ha tenuto sotto scacco il voto sul ddl Concorrenza, con all’interno proprio l’approvazione della riforma spiagge, che dal 2024 devono essere messe a gara pubblica. Il premier Mario Draghi preme apertamente che la questione si chiuda entro maggio. Lo aveva fatto ...

