Reddito cittadinanza | Elio Vito Fi | “Mi indigna che Renzi voglia abolirlo Una cosa indecente fatta solo per offendere chi ha bisogno”

"La raccolta firme di Renzi per un referendum finalizzato ad abolire il Reddito di cittadinanza? Mi indigno. Cancellare oggi una misura di aiuto a chi ha bisogno e a chi è stato indebolito economicamente da una crisi ancora in corso mi pare veramente una cosa indecente e scandalosa". Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", su Radio Cusano Campus, dal deputato di Forza Italia Elio Vito, che premette: "Io a suo tempo non ho votato il Reddito di cittadinanza, perché Forza Italia era all'opposizione del governo giallo-verde che l'adottò. Poi c'è stata la pandemia, c'è una guerra che ha comportato il rincaro dei prezzi energetici e abbiamo tuttora una situazione difficile.

