Meteo weekend: pioggia e grandine in arrivo tra sabato 28 e domenica 29 maggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sembra che quest’anno il Meteo non voglia smettere di sorprenderci. Dopo la notizia di un’estate calda che potrebbe superare le temperature del 2003, ecco in arrivo temperature che potrebbero ribaltare le previsioni. Per questo weekend infatti sono previsti temporali intensi e aria fredda. Ecco tutti i dettagli. Leggi anche: Strage di bambini in una scuola elementare in Texas: uccise 21 persone, 19 sono bambini Meteo weekend sabato 28 e 29 maggio Sembra che il caldo arrivato dall’anticiclone africano Hannibal se ne stia andando. Ora è in arrivo un altro ciclone, direttamente dalla Scandinavia, decisamente più freddo e instabile. Si prevede quindi un weekend decisamente movimentato in cui già da sabato potranno esserci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sembra che quest’anno ilnon voglia smettere di sorprenderci. Dopo la notizia di un’estate calda che potrebbe superare le temperature del 2003, ecco intemperature che potrebbero ribaltare le previsioni. Per questoinfatti sono previsti temporali intensi e aria fredda. Ecco tutti i dettagli. Leggi anche: Strage di bambini in una scuola elementare in Texas: uccise 21 persone, 19 sono bambini28 e 29Sembra che il caldo arrivato dall’anticiclone africano Hannibal se ne stia andando. Ora è inun altro ciclone, direttamente dalla Scandinavia, decisamente più freddo e instabile. Si prevede quindi undecisamente movimentato in cui già dapotranno esserci ...

