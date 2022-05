Incentivi auto e moto 2022, al via da oggi prenotazioni (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Al via da oggi, mercoledì 25 maggio, le prenotazioni per gli Incentivi auto e moto 2022. Apre infatti alle 10, la piattaforma telematica ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli non inquinanti Per gli Incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030. In particolare i 650 milioni di euro per l’anno 2022 vengono così ripartiti: per l’acquisto di auto di categoria M1; 220 milioni di euro per la fascia 0-20 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Al via da, mercoledì 25 maggio, leper gli. Apre infatti alle 10, la piattaforma telematica ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli non inquinanti Per glisono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondomotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030. In particolare i 650 milioni di euro per l’annovengono così ripartiti: per l’acquisto didi categoria M1; 220 milioni di euro per la fascia 0-20 ...

