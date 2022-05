Con le farfalle se ne va la biodiversità europea (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) - biodiversità europea sempre più a rischio. E' quanto emerge da un dossier Eurostat sui progressi europei nello sviluppo sostenibile, che sottolinea come per per il 63% delle specie e l'81% degli habitat, lo stato di conservazione sia “povero” e come solo una quota davvero minoritaria mostri tendenze al miglioramento (rispettivamente 6% delle specie e 9% degli habitat). La causa principale è l'aumento della pressione antropica causata dall'urbanizzazione e dall'agricoltura. Basta vedere che cosa è successo alle farfalle, considerate un ottimo indicatore di biodiversità, che secondo il report hanno subito un declino di oltre il 25% tra il 1991 e il 2018. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) -sempre più a rischio. E' quanto emerge da un dossier Eurostat sui progressi europei nello sviluppo sostenibile, che sottolinea come per per il 63% delle specie e l'81% degli habitat, lo stato di conservazione sia “povero” e come solo una quota davvero minoritaria mostri tendenze al miglioramento (rispettivamente 6% delle specie e 9% degli habitat). La causa principale è l'aumento della pressione antropica causata dall'urbanizzazione e dall'agricoltura. Basta vedere che cosa è successo alle, considerate un ottimo indicatore di, che secondo il report hanno subito un declino di oltre il 25% tra il 1991 e il 2018.

